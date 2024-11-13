Психотерапевт дал советы, как победить страх перед изменениями в жизни

Многие имеют множество желаний, но не всегда предпринимают шаги к их осуществлению. Внутренний голос может нашептывать, что ничего не получится и мы не достойны счастья. В результате мы даже не начинаем делать шаги к их реализации, а мечты так и остаются мечтами, сообщил РИАМО основатель Международного института психосоматического здоровья, преподаватель курса «КПТ», психотерапевт Сергей Мартынов.

«В жизни каждого из нас наступают моменты, когда мы задумываемся о своих мечтах и желаниях. Поздравляя близких с праздниками, мы часто желаем им исполнения мечты, но редко осознаем, что их реализация зависит в первую очередь от нас самих», — сказал Мартынов.

По его словам, с точки зрения психологии, жизнь человека определяется негативными внутренними установками и ограничениями. Они влияют на действия, оценки и отношения. Счастье также зависит от нас. Вызванный внутренними установками страх может блокировать мышление, снижать самооценку и ограничивать возможности, что приводит к ощущению безысходности.

Для преодоления страха перед новыми шагами следует признать возможный риск. Новые начинания всегда связаны с риском — как негативного, так и позитивного результата. Ошибки являются частью процесса на пути к своей цели. Человек учится новому, работая над своими ошибками.

Следует заранее планировать свои шаги. Можно разбить путь к своей большой цели на маленькие, достижимые шаги. Это поможет лучше понять свои сильные и слабые стороны.

«Определите свои сильные и слабые стороны: обращайте внимание на свои сильные стороны, на которые можно опираться, а над слабыми стоит поработать — приобретать новые знания и навыки, помогающие двигаться дальше», — отметил специалист.

Психотерапевт подчеркнул, что человеку нужно быть готовым к тому, что не все может пойти по плану, и не корить себя за ошибки. Следует рассмотреть трудности с другого ракурса и поискать новые возможности. При этом начинать лучше с того, что есть, так как идеального момента для начала может и не быть.

Кроме того, для преодоления страха перед новыми шагами лучше не стремиться сразу к глобальным изменениям, а двигаться постепенно. Для решения проблемы стоит обратиться к психологу, который поможет выявить ограничивающие установки и страхи, а затем скорректировать их.

«Помните, что преодоление страха — это процесс, который потребует некоторого времени и усилий, но позитивный результат обязательно порадует вас, привнеся в вашу жизнь свободу, повышение эффективности и самореализацию», — заключил Мартынов.