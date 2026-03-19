Психологическая служба ГУФСИН провела встречу с будущими выпускниками коломенского вуза
Фото - © Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области
Сотрудники психологической лаборатории ИК-№ 6 организовали мероприятие для студентов выпускного курса социально-психологического факультета Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне. Будущим специалистам подробно объяснили, в чем заключаются особенности работы психолога в уголовно-исполнительной системе, рассказали о социальных гарантиях, финансовом довольствии и преимуществах службы в структуре. Также студентов проинформировали о том, какие требования предъявляются к кандидатам и как проходит процедура трудоустройства, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.
Встреча завершилась диалогом: представители ведомства дали развернутые ответы на все вопросы аудитории и вручили ребятам информационные памятки. Примечательно, что трое бывших студентов этого факультета уже пополнили ряды сотрудников исправительных учреждений Подмосковья.