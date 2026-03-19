Психологическая служба ГУФСИН провела встречу с будущими выпускниками коломенского вуза

Сотрудники психологической лаборатории ИК-№ 6 организовали мероприятие для студентов выпускного курса социально-психологического факультета Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне. Будущим специалистам подробно объяснили, в чем заключаются особенности работы психолога в уголовно-исполнительной системе, рассказали о социальных гарантиях, финансовом довольствии и преимуществах службы в структуре. Также студентов проинформировали о том, какие требования предъявляются к кандидатам и как проходит процедура трудоустройства, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.