Психологи заявили, что мем «6-7», ставший хитом у подростков, безобиден

Мем «6-7», пришедший из TikTok, стал популярным среди российских школьников и вызвал споры о возможном запрете. Психологи считают тренд временным и безобидным, сообщает «Север-Пресс» .

Мем «six-seven» относят к так называемым брейнрот-шуткам без конкретного смысла. Чаще всего выражение используют как неопределенную оценку — «так себе». Его сопровождают жестом с ладонями, будто взвешивают что-то на невидимых весах.

Популярность мем получил после трека «Doot Doot» рэпера Skrilla, а затем — благодаря роликам в TikTok. Один из них с подростком Мавериком Тревиллианом, выкрикнувшим «six-seven» на баскетбольном матче, сделал его известным как 67 Kid. Позже тренд высмеяли в «Южном парке».

В России выражение быстро вышло в офлайн. В Перми учитель в шутку пригрозил дополнительными заданиями за произнесенное «67», однако власти города заявили, что реального запрета нет. Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил: «Запрещать произношение каких-либо чисел на русском или английском языке — это, по сути, борьба с молодежным сленгом, то есть борьба с ветряными мельницами».

Неожиданный эффект мем принес Смоленску: из-за кода региона 67 число бронирований туристами до 24 лет выросло на 26%, а средняя цена ночи достигла 4,6 тысячи рублей.

Психолог Родион Чепалов отметил, что абсурдные мемы привлекают эффектом неожиданности и помогают подросткам чувствовать принадлежность к группе. Психолог Ирина Рабецкая подчеркнула, что важно отличать безобидное увлечение от изоляции и агрессии и строить диалог вместо запретов.

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