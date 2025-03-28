Психологи Подмосковья оказали более 90 тыс консультаций детям и приемным родителям

В Московской области с 2012 года работают службы сопровождения замещающих семей, которые оказывают квалифицированную психологическую помощь приемным семьям. Сейчас служба сопровождения включает более 200 психологов, 40 социальных педагогов и 11 врачей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Специалисты работают в разных направлениях как с детьми, так со взрослыми. Они помогают наладить детско-родительские отношения и решить конфликтные ситуации. Очень часто специалисты становятся медиаторами в разрешении кризисных ситуаций в семье. Психологи службы также проводят психологическую диагностику детей, и психологические обследования кандидатов и действующих приемных родителей.

«Наша служба помощи семьям — это не просто организация, это коллектив настоящих профессионалов, которые круглосуточно готовы прийти на помощь нашим семьям. Они всегда действуют в интересах ребенка. Сейчас наши специалисты поддерживают 4 тыс. семей, в которых более 7 тыс. детей», — рассказывает вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Обратится в службу можно по телефону, очно или по электронной почте. Попросить о помощи или поговорить о сложностях могут не только взрослые, но и дети. За пять лет специалисты оказали более 90 тыс. консультаций детям и приемным родителям.

Один из ярких примеров, когда бабушка обратилась с проблемой, что ребёнок не может построить отношения с одноклассниками. Психолог заполнил дневник мыслей, разобрал чувство одиночества, проговорил возрастные особенности. В результате ребенок завел в школе новых друзей, стал играть в командные игры и у него улучшились отношения с бабушкой.

Служба сопровождения не только оказывает помощь и консультативные услуги, специалисты также проводят мероприятия, тренинги, вебинары, мастер-классы для повышения психолого-педагогических компетенций родителей.

Контакты службы сопровождения можно найти на сайте «Усыновление в Московской области» по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.