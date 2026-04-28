Психологи объяснили, почему мужчины ищут обеспеченных партнерш

Клинические психологи заявили о росте числа мужчин, выбирающих отношения с обеспеченными женщинами. Эксперты связывают это с особенностями воспитания и изменением гендерных ролей, сообщает «Вечерняя Москва» .

Специалисты отмечают: все больше мужчин выбирают модель отношений, где женщина берет на себя финансовую и организационную ответственность.

«Многие современные мужчины выросли в семьях, где воспитывались только матерями. Часто такой подход сопровождается гиперопекой. Мать стремится удовлетворить все желания сына, оберегает его от трудностей и формирует у него ощущение собственной исключительности. В результате у мужчин формируется раздутое эго и инфантильность. Они считают, что достойны самого лучшего, но при этом не готовы брать на себя ответственность и решать бытовые или жизненные проблемы», — рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, таким мужчинам подходит формат, в котором партнерша обеспечивает и контролирует.

Клинический психолог Илья Ахмедов подчеркнул, что сама модель не нова, но стала заметнее.

«Речь не столько о "мужчинах-содержанках", сколько о сдвиге ролей и ожиданий в отношениях. Во-первых, это происходит потому, что меняется экономика: нестабильность, выгорание и давление на работе делают идею найти "обеспеченного партнера" психологически привлекательной — как способ снизить тревогу», — рассказал специалист.

Эксперты считают, что при добровольном согласии такой формат возможен, однако риски возникают при неравенстве и скрытых ожиданиях. По мнению Абравитовой, дальнейшее распространение тенденции может усилить доминирующую роль женщин в семье и обществе.

