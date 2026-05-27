Психологи объяснили, как распознать бытовую несовместимость

Психологи Родион Чепалов и Мария Родина рассказали, как на раннем этапе понять, что партнер не готов к совместному быту, и можно ли сохранить такие отношения, сообщает «Север-Пресс» .

Бытовая совместимость — это не одинаковая любовь к чистоте, а умение договариваться без унижений и перегрузок. Психолог Родион Чепалов отметил, что конфликты часто возникают из-за разных моделей семьи и отношения к порядку.

«Потом оказывается, что один человек спокойно живет среди вещей и кружек на столе, а у другого беспорядок вызывает тревогу и ощущение хаоса. С точки зрения психологии, несовместимость возникает потому, что люди выросли в разных моделях семьи. У одних убирали сразу, у других — вещи лежали неделями», — рассказал Чепалов.

Психолог-консультант Мария Родина подчеркнула, что в начале отношений многие игнорируют тревожные сигналы.

«На первых этапах отношений многие закрывают глаза на раздражающие вещи. Но в долгих отношениях именно мелочи начинают разрушать близость сильнее громких конфликтов», — пояснила Родина.

Эксперты советуют заранее обсуждать ожидания от быта, распределять обязанности и проверять совместимость в совместных делах или коротком проживании. Важно говорить о чувствах без обвинений и не пытаться «перевоспитать» партнера.

Сигналами проблем называют отказ брать ответственность, пустые обещания, обесценивание чужого труда и нежелание обсуждать обязанности. В таких случаях договориться бывает сложно.

Ранее психологи напомнили, что бытовые конфликты не равны абьюзу и не всегда свидетельствуют о насилии.

