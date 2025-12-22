Психологи детского телефона доверия Подмосковья приняли 60 тысяч звонков в 2025 году

Психологи детского телефона доверия Подмосковья в 2025 году обработали более 60 тысяч обращений, из которых свыше 70% поступили от детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Детский телефон доверия в Подмосковье работает с 2010 года по номеру 8 (800) 200-01-22, а с 2025 года для мобильных телефонов доступен короткий номер 124. Оба номера действуют по всей России.

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин сообщил, что психологи службы работают круглосуточно и поддерживают абонентов столько, сколько необходимо, помогая справиться с кризисными ситуациями.

По данным министерства, чаще всего дети обращаются на горячую линию из-за личностных проблем — одиночества, низкой самооценки, страхов, депрессии и тревожности. Таких обращений с начала года было около 14 тысяч. На втором месте — трудности социальной адаптации, включая проблемы в новой школе, конфликты с друзьями, буллинг и отсутствие мотивации. С такими вопросами обратились более 12 тысяч раз. Третье место занимают семейные конфликты — споры с родителями, ревность, разногласия с членами семьи, их зафиксировано свыше 7,5 тысяч.

Заведующая службой «Детский телефон доверия» Евгения Зеленина подчеркнула важность знания короткого номера 124 для детей, подростков и родителей. Она отметила, что в 2025 году на 20% увеличилось число обращений по поводу затяжной депрессии и тревоги у детей и подростков. Зеленина призвала родителей и педагогов обращать внимание на тревожные изменения в поведении ребенка и своевременно обращаться за помощью.

«Своевременный разговор может изменить ситуацию и избежать необдуманных импульсивных действий», — добавила Евгения Зеленина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.