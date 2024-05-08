Психолог Зиновьева рассказала о роли мамы в воспитании ребенка

«Роль мамы в воспитании ребенка крайне важна, так как мама оказывает сильное влияние на ключевые аспекты формирования личности, характера, модели поведения в обществе и так далее», — сказала Зиновьева.

Она добавила, что мама обычно является источником тепла, заботы и эмоциональной поддержки для ребенка. Ее роль в выражении любви и принятии создает базу для эмоционального развития и уверенности в себе.

«Мама обычно отвечает за физическое благополучие ребенка, его питание, уход за здоровьем и развитие. Она также является первым образцом для ребенка в понимании социальных норм, ценностей и моральных установок. Ее поведение и отношение к окружающему миру оказывают сильное влияние на формирование характера и мировоззрения ребенка», — рассказала психолог.

Зиновьева подчеркнула, что мама занимается обучением ребенка, помогает ему развивать интеллект, творческие способности, навыки общения и самостоятельности.

«Разнообразная и многогранная роль мамы в воспитании ребенка помогает формировать его личность, самооценку и успешно интегрироваться в общество. Мама играет ключевую роль в формировании здоровых взаимоотношений, структурировании жизненных ценностей и поддержании эмоциональной связи с ребенком», — резюмировала специалист.

Каждый год во второе воскресенье мая в европейских странах, а также в США, Австралии, Японии и Китае отмечается День матери. Этому празднику уже более 100 лет — в 1910 году штат Вирджиния стал первым, кто признал этот праздник. Уже через четыре года этот праздник получил официальный статус в США.