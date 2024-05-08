Психолог Зиновьева объяснила последствия холодных отношений с мамой в детстве

Если мама была холодна, имела свои психологические проблемы, то ребенок неосознанно может это перенять, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Татьяна Зиновьева.

«Он неосознанно может это перенять и начать воспроизводить в своей жизни. Например, стараться быть хорошим, всем угождать, потому что таким способом можно было добиться внимания матери», — сказала Зиновьева.

Она добавила, что мама — первый человек, с которым ребенок начинает контактировать. По сути, именно она — первый пример и опыт общения, построения отношений у ребенка.

«Это человек, с которым мы учимся выстраивать доверительные связи, понимать друг друга, договариваться. Именно от отношений в семье и, в первую очередь, с мамой зависит, будут ли у нас трудности и психологические сложности во взрослом возрасте в коммуникации с другими людьми и в отношении с самим собой», — рассказала психолог.

Либо отношения будут болезненными, чтобы получить внимание и заботу. Впоследствии это может перенестись и на взрослую жизнь.

Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах отмечается Международный день матери. В этом году праздник выпал на 12 число. При этом в России День матери приходится на последнее воскресенье ноября.