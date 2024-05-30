Психолог Зеленчук рассказала о разных формах феминизма

Психолог Зеленчук: у феминизма есть два подхода — либеральный и радикальный

Быть феминисткой или феминистом означает поддерживать феминистское направление, которое стремится к достижению равенства полов в социуме, сообщила РИАМО преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Полина Зеленчук.

Приверженцы данного направления признают, что мужчины и женщины должны быть с равными правами, возможностями. В том числе они поддерживают равную оплату труда за одинаковую работу. Они вступают в борьбу с дискриминацией и гендерными неравенствами.

В целом, феминизм поддерживает права женщин на свободный выбор внешности, построения карьеры, создания семьи, здоровья и прочих сфер жизни. Борьба за равные права и возможности для мужчин и женщин является основополагающим принципом феминизма, то есть феминизм следует рассматривать как политическое направление, которое связано с женщинами и их правами.

«Из этого следует, что быть феминистом значит поддерживать разрушение традиционных патриархальных структур и неравных властных отношений между полами, признавать значимость женщин в науке, бизнесе, культуре и прочее. Следует отметить, что феминизм стремится к изменениям в законодательстве и социальных нормах, чтобы обеспечить защиту и поддержку женщин во всем мире», — сказала преподаватель.

Дихотомически можно выделить подходы к феминизму: либеральный и радикальный. Либеральный — работа в пределах законодательства и судебной системы, где борьба за женщин присутствует, но в рамках существующей правовой системы.

Либеральные феминистки и феминисты осуществляют свою деятельность через лоббирование и государственные программы, которые имеют одобрение и не нарушают закон, не требующий радикального изменения. Представители радикального феминизма, в свою очередь, стремятся призывать к революции в общественных структурах и культуре.

«В России данное понятие стигматизировано потому, что имеет смешение культурных, исторических и социальных факторов. Учитывая во внимание, что в России утверждено представление о роли женщины в обществе, которая связана с заботой о семье, с рождением ребенка, материнством и домашними обязанностями, феминизм воспринимается как что-то противоположное этим традиционным ценностям и ролям, пришедшее с другой, чужой культуры, а соответственно, воспринимается как нечто небезопасное», — добавила Зеленчук.

30 мая отмечается Международный день феминизма. Праздник призван напомнить о равноправии мужчин и женщин и недопустимости дискредитации человека по расовой, половой или религиозной принадлежности.