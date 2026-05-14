Психолог заявила о большем вреде соцсетей для девочек

Клинический психолог Владислава Петлер заявила, что социальные сети сильнее вредят девочкам, чем мальчикам, и чаще подрывают их эмоциональное здоровье и уверенность в себе, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, школьницы чаще сталкиваются с негативным влиянием цифровых платформ. Речь идет о снижении самооценки, нарушениях сна и повышенной тревожности.

«Самое тревожное, пожалуй, то, что долгое нахождение в соцсетях формирует у детей ложные ценности и установки. И если в семье не закреплены социальные традиции и опоры, происходит замещение. Школьники берут необходимое извне и транслируют ложные ценности и идеалы. Все это в совокупности и приводит к депрессивным состояниям и тревожным расстройствам. Когда мы смотрим в будущее, становится ясно, что взаимосвязь соцсетей и эмоционального здоровья будет оставаться насущной проблемой. Опыт девочек в социальных сетях иногда более негативен: они чаще, чем мальчики, говорят, что интернет наносит вред их эмоциональному здоровью, уверенности в себе или сну», — пояснила Петлер.

При этом 74% подростков считают соцсети пространством для дружбы, а 63% — для творчества. Однако примерно каждый пятый говорит о вреде для психики.

«Большинство подростков считают социальные сети источником связи со своими друзьями. Тем не менее примерно один из пяти говорит, что соцсети наносят вред психическому здоровью. И все же большинство детей рассматривают социальные сети как позитивное пространство для дружбы и творчества. 74% подростков говорят, что платформы позволяют им чувствовать более тесную связь с друзьями, а 63% — что они дают необходимое пространство для творчества. Как сохранить психическое здоровье детей в цифровую эпоху? Следите за временем, которое они проводят в Сети, курируйте просматриваемые каналы и блоги, расставляйте приоритеты, отдавая предпочтение офлайн-активностям и реальным отношениям», — заключила Петлер.

