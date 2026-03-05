Психолог заявила, что клиповое мышление не нужно «побеждать»

«Клиповость — это не болезнь, это адаптация психики к новым условиям. Исторически так сложилось, что динамика жизни нарастает, и дети уходят в короткие видео не потому, что они «испорчены», а потому что это их среда. Когда-то взрослые точно так же отрицали необходимость чтения книг («зачем читать, если есть устная речь»). Сейчас мы отрицаем клиповое мышление», – сказала Гладких.

Она добавила, что вопрос не в том, чтобы его «побороть», а в том, чтобы научиться переключаться. Застревание в одном режиме — вот что патологично. Человек — существо гибкое, и если мы умеем и глубоко читать, и быстро перерабатывать короткую информацию, — это и есть здоровье.

«Поэтому я бы предложила не бороться, а развивать оба навыка. И здесь снова ключевую роль играет взрослый: именно через живое общение, через совместное чтение, через разговоры передается способность к длительной концентрации. Если взрослый сам не отлипает от телефона, требовать от ребенка «глубокого мышления» бессмысленно», – отметила психолог.

5 марта отмечается День выключенных гаджетов. В эту дату можно отдохнуть от телефона и компьютера, заодно проведя время с родными и близкими, а также заняться спортом или посвятить себя любимым хобби.

