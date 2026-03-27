Психолог заявила, что хобби снижает стресс

Клинический психолог Марианна Абравитова заявила, что хобби помогает справляться со стрессом и депрессией, переключая внимание и снижая уровень напряжения, сообщает RT .

Эксперт отметила, что наличие хобби является эффективным способом борьбы со стрессом и депрессивными состояниями. По ее словам, любимое занятие помогает человеку отвлечься и восстановить внутренний баланс.

«Хобби отлично переключает внимание человека и уводит точку кипения со стрессовых ситуаций, потому что есть вот такая тихая, прекрасная заводь, куда всегда можно окунуться», — поделилась она.

Психолог пояснила, что увлечения обычно связаны с личными интересами и ассоциируются с удовольствием. Это дает чувство реализации и способствует восстановлению.

«Потому что человек выбирает хобби по своим самым острым и ярким интересам. И здесь он не только переключается, но и имеет время восстановиться. Это действие вытесняет стрессовые гормоны и эффективно с ними борется», — пояснила она.

Абравитова добавила, что при отсутствии хобби стоит попробовать найти занятие по интересам — от театра и физической активности до коллекционирования.

«Даже если у человека нет хобби, но имеется стресс, нужно попробовать что-то найти по своим интересам. Кто-то любит театр, кто-то — физическую деятельность, кого-то может заинтересовать коллекционирование», — заключила она.

