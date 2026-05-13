Психолог Заикина заявила, что «стерильность» вредит терапии

По словам Екатерины Заикиной, общество ждет от психологов безупречности: сдержанности, правильного образа жизни и полной эмоциональной нейтральности. Однако за этим стоит детская фантазия об «идеальном взрослом», а не понимание сути профессии.

«Проблема в том, что у нас до сих пор очень мало психпросвещения. Люди часто не понимают, что такое терапия на самом деле. Им кажется, что достаточно просто поговорить, получить поддержку и немного «погладить себя об нейросеть». Особенно сейчас, когда ChatGPT для многих стал новым комфортным собеседником: не спорит, не фрустрирует, бесконечно поддерживает и всегда готов рассказать, какая ты «масечка».

Эксперт подчеркнула, что психика исцеляется только в контакте с другим человеком. Цифровая поддержка дает краткий эффект, но не запускает глубокие изменения. Именно поэтому живые, эмоциональные специалисты нередко вызывают раздражение.

«Потому что рядом с таким человеком рушится очень глубокая детская фантазия: будто взрослый — это всегда идеальная, предсказуемая и удобная фигура. Это та же логика, по которой общество удивляется парикмахеру с сединой, стоматологу с кариесом или учительнице, у которой ребенок троечник. Мы все еще требуем от помогающих профессий не профессионализма, а какой-то кривой эталонности. Как будто человека можно оценить по одной тысячной его личности и сделать выводы по схеме «два притопа — три прихлопа».

Заикина добавила, что профессионализм — это не отсутствие кризисов, а способность осознавать свои реакции и не делать клиента заложником собственных слепых зон. По ее мнению, постоянная «вылизанная» правильность чаще говорит об эмоциональной заморозке, чем о зрелости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.