Психолог Васильева рассказала, как сохранить отношения с дочерью-подростком

Нельзя допускать грубости в общении, а требования немедленного послушания, угрозы и упреки в адрес дочери – плохие помощники, сообщила РИАМО начальник отдела Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Евгения Васильева.

«Примите этот факт и поймите, что отношения с дочерью, вступившей в подростковый возраст, уже не будут прежними. Но в ваших силах сохранить с ней доверительные отношения. Прежде всего, уважайте как свои, так и ее личные границы. Не допускайте грубости. Требования немедленного послушания, угрозы и упреки в адрес дочери – плохие помощники. Когда она говорит, слушайте, давая возможность высказаться», – сказала Васильева.

Она добавила, что лучше заранее договориться, что беседа будет проходить в атмосфере взаимного уважения. Оставляйте ей право выбора в ситуациях, не угрожающих жизни и здоровью.

«Не высмеивайте ее мнение и не называйте глупостями то, что для нее важно. Старайтесь сохранять семейные традиции или создавать новые. Пусть они будут направлены на совместное времяпрепровождение. Спорт, творчество, общие хобби, путешествия, активные выходные, участие в благотворительности – выберите то, что интересно и вам, и вашей дочери. Традицией может стать и субботний просмотр фильмов в уютной семейной атмосфере», – рассказала психолог.

Она резюмировала, что одно из ярких проявлений подросткового возраста – отстаивание собственного мнения и снижение авторитета взрослых.

«Мнение сверстников становится важнее, а желание общаться с ними и быть принятым – жизненно необходимым. Это один из этапов развития личности», – заключила специалист.

25 апреля отмечается неофициальный праздник - День дочери. Достоверно неизвестно, кем и когда именно он был учрежден, однако такой день необходим. Основная задача организации Дня дочери — привлечь внимание общества и государства к проблемам девочек-подростков, а также оказание им помощи в процессе социализации. Кроме того, немаловажную роль играют психологическая и правовая помощь в преодолении ими различного рода проблем.