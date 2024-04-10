Психолог Васильева объяснила, как понять, что ребенок ревнует к брату или сестре

Психолог: ревность ребенка к брату или сестре может проявиться в заикании

Ревность у ребенка по отношению к брату или сестре может проявляться в открытой, скрытой либо закрытой форме, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева.

«Ревность возможна в открытой форме — ребенок может совершать попытки причинить вред брату или сестре: сломать его или ее игрушку, испортить вещь, толкнуть или ударить. Также ревность может проявляться в форме протестов. Ребенок перестает слушаться, нарушает правила семьи, демонстративно проявляет нежелание что-то сделать по просьбе родителя, тем самым привлекая к себе внимание», — сказала Васильева.

Она добавила, что существует и скрытая форма. Она проявляется в резкой смене поведения ребенка.

«Основными признаками скрытой ревности являются: несвойственная ребенку замкнутость или активность, перепады настроения, проявления физических реакций, например, заикание, энурез, истерики. Также пропадает аппетит, появляется или усиливается страх темноты, связанный с ощущением одиночества, ребенок может оказываться от любимых занятий», — рассказала психолог.

В любом случае необходимо помнить, что чем хуже и необычнее ведет себя ребенок, тем больше ему нужны внимание и участие, заключила Васильева.

10 апреля по всему миру отмечают семейный праздник — День братьев и сестер. Он призван укрепить отношения между близкими людьми, каковыми являются по отношению друг к другу братья и сестры.