Психолог Васильева: не критикуйте молодого человека вашей дочери

Родителям не следует критиковать и пытаться настроить свою дочь против ее молодого человека, сообщила РИАМО начальник отдела Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева.

«Родители видят избранника своей дочери более объективно, нежели она сама. Что точно не стоит делать взрослым — это начинать критиковать молодого человека и пытаться настроить девушку против него. Во-первых, это может негативно повлиять на детско-родительские отношения, а во-вторых, это может сблизить влюбленных», — сказала Васильева.

Она добавила, что пара еще больше объединится для того, чтобы вместе преодолевать внешние препятствия для своей любви.

«Если родители видят большое различие между дочерью и ее избранником, например, в воспитании или интеллектуальном развитии, то лучшее, что они могут сделать — это показать ей молодого человека со стороны, без „розовых очков“. Не стоит запрещать влюбленным общаться. Наоборот, можно приглашать молодого человека домой, где ведутся семейные разговоры, обсуждаются семейные ценности», — рассказала психолог.

Васильева порекомендовала приглашать юношу к участию в этих беседах, особенно если родители знают позицию своей дочери по каким-либо вопросам. Вполне возможно, что мнение молодого человека будет совсем иным. Это позволит девушке посмотреть на него со стороны.

«Находясь в состоянии влюбленности, каждый из нас теряет способность видеть своего партнера объективно. Так устроено это чувство. Мы можем не замечать определенных качеств нашего партнера, одни качества преувеличивать, а другие — преуменьшать», — отметила специалист.

25 апреля считается датой празднования Дня дочери. Основная задача этого дня — привлечение внимания к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в социализации, а также преодолении возрастных и личных проблем.