Психолог: успешная женщина умеет ценить свое время и заботиться о себе
Психолог Романив посоветовала женщинам освоить тайм-менеджмент
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Современные женщины стремятся к победам в разных сферах жизни наравне с мужчинами, строят карьеру и успевают прекрасно выглядеть, строить отношения и семью. Психолог Ольга Романив рассказала, как все везде успевать и чувствовать себя уверенно, сообщает газета «Вечерняя Москва».
В первую очередь она советовала научиться рационально использовать свое время и применять тайм-менеджмент. Стоит контролировать использование интернета и соцсетей, а сосредотачиваться на реальных задачах.
Психолог уверена, что успешные женщины заботятся о своем здоровье и внимательно прислушиваются к себе, а также избегают токсичных людей и отношений.
Именно на психическом и физическом здоровье строятся успешная карьера и счастливая жизнь.