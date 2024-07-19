Психолог: успешная женщина умеет ценить свое время и заботиться о себе

Современные женщины стремятся к победам в разных сферах жизни наравне с мужчинами, строят карьеру и успевают прекрасно выглядеть, строить отношения и семью. Психолог Ольга Романив рассказала, как все везде успевать и чувствовать себя уверенно, сообщает газета «Вечерняя Москва».

В первую очередь она советовала научиться рационально использовать свое время и применять тайм-менеджмент. Стоит контролировать использование интернета и соцсетей, а сосредотачиваться на реальных задачах.

Психолог уверена, что успешные женщины заботятся о своем здоровье и внимательно прислушиваются к себе, а также избегают токсичных людей и отношений.

Именно на психическом и физическом здоровье строятся успешная карьера и счастливая жизнь.