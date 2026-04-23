Психолог Таскесиги рассказала, как распознать опасного партнера

Клинический психолог Мария Таскесиги заявила, что заранее предсказать убийство по одному признаку невозможно, но есть сочетания факторов риска, которые требуют внимания, сообщает RuNews24.ru .

Эксперт пояснила, что трагедия чаще происходит в состоянии сильного эмоционального кризиса, под воздействием веществ и при снижении контроля над импульсами. Это связано с эмоциональной дисрегуляцией, личностными особенностями и стереотипами в отношениях.

«Но это не означает, что любой человек с подобными признаками обязательно станет убийцей. Надежного способа прогнозировать будущее насилие по одному набору признаков не существует», — отметила Таскесиги.

В кризисе человек может терять контроль над яростью, упрощать мышление и усиливать ощущение угрозы. Агрессия нередко оправдывается как защита, а последствия — минимизируются. Алкоголь и наркотики повышают риск, как и черты контроля, манипулятивности и дефицита эмпатии.

К тревожным сигналам психолог отнесла повторяющиеся угрозы и насилие, в том числе к животным, контроль и изоляцию, слежку, ограничение финансов, эскалацию конфликтов, угрозы оружием или самоповреждением, шантаж, злоупотребление веществами.

«Следует иметь план безопасности на случай эскалации: доверенное место, связь с близкими, запасные деньги, копии документов, контакты экстренных служб. Не пытайтесь исправлять партнера самостоятельно… При немедленной опасности вызывайте полицию», — подчеркнула она.

Таскесиги добавила, что важно оценивать конкретное поведение и при чувстве угрозы обращаться к специалистам и в кризисные службы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.