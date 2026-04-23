Психолог Таскесиги рассказала, как распознать опасного партнера
Клинический психолог Мария Таскесиги заявила, что заранее предсказать убийство по одному признаку невозможно, но есть сочетания факторов риска, которые требуют внимания, сообщает RuNews24.ru.
Эксперт пояснила, что трагедия чаще происходит в состоянии сильного эмоционального кризиса, под воздействием веществ и при снижении контроля над импульсами. Это связано с эмоциональной дисрегуляцией, личностными особенностями и стереотипами в отношениях.
«Но это не означает, что любой человек с подобными признаками обязательно станет убийцей. Надежного способа прогнозировать будущее насилие по одному набору признаков не существует», — отметила Таскесиги.
В кризисе человек может терять контроль над яростью, упрощать мышление и усиливать ощущение угрозы. Агрессия нередко оправдывается как защита, а последствия — минимизируются. Алкоголь и наркотики повышают риск, как и черты контроля, манипулятивности и дефицита эмпатии.
К тревожным сигналам психолог отнесла повторяющиеся угрозы и насилие, в том числе к животным, контроль и изоляцию, слежку, ограничение финансов, эскалацию конфликтов, угрозы оружием или самоповреждением, шантаж, злоупотребление веществами.
«Следует иметь план безопасности на случай эскалации: доверенное место, связь с близкими, запасные деньги, копии документов, контакты экстренных служб. Не пытайтесь исправлять партнера самостоятельно… При немедленной опасности вызывайте полицию», — подчеркнула она.
Таскесиги добавила, что важно оценивать конкретное поведение и при чувстве угрозы обращаться к специалистам и в кризисные службы.
