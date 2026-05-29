Психолог Шпагина рассказала, как подготовиться к отпуску

Кандидат психологических наук Елена Шпагина рекомендовала начинать психологическую подготовку к отпуску за две недели, чтобы по-настоящему отключиться от работы, сообщает RT .

Доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина посоветовала заранее оценить рабочие задачи. По ее словам, список дел стоит разделить на три категории: что можно завершить до отъезда, что передать коллегам и что отложить до возвращения.

«Разделите его на три категории: что можно закрыть за эту неделю, что можно передать коллегам, а что подождет до вашего возвращения», — пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что важно делегировать задачи и письменно закрепить зоны ответственности, чтобы избежать недопонимания. За десять дней до отпуска она рекомендовала ограничить проверку почты и рабочих чатов после 18:00.

За пять рабочих дней до отъезда специалист советовала провести короткое собрание с коллегами, настроить автоответчик и проверить автоматические отчеты. В последний день не стоит планировать сложные задачи и лучше отключить уведомления или оставить рабочий ноутбук в офисе.

«За две недели не случится ничего такого, что нельзя было бы решить за один день после возвращения. Ваше право на отдых закреплено не только Трудовым кодексом, но и базовыми законами психической гигиены», — заключила Шпагина.

