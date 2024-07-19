Психолог Шеверев: личностная незрелость мешает бездомным принимать помощь

Из-за незрелости личности бездомные могут отказываться принимать помощь со стороны. Специалисты центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки стараются мотивировать подопечных, чтобы те начали принимать помощь, сообщил РИАМО психолог центра Михаил Шеверев.

«Бегство от трудностей, нежелание сталкиваться с реальностью и проблемами, которые случаются в жизни каждого, отсутствие волевого усилия для достижения достойного уровня жизни — все это „выгоняет“ человека на улицу. Иногда именно незрелая личность становится ярым противником какой-либо помощи извне, потому что проще плыть по течению, существовать „по накатанной“, чем что-то изменить», — сказал Шеверев.

Он добавил, что еще один фактор — стыд перед важными для человека людьми. Главный вопрос — как вернуться домой после неудачи, что сказать близким?

«Зачастую именно страх и стыд мешают человеку сделать первый шаг. Нам знакомо это состояние с детства. Помните, как сломав ценную вещь, мы прятали ее от родителей вместо того, чтобы признаться в содеянном и вместе попытаться исправить ситуацию», — отметил психолог центра.

Шеверев рассказал, что для составления индивидуального маршрута помощи бездомному человеку необходимо разобраться во всех обстоятельствах, которые привели его к жизненным сложностям. Иногда после этого возникает следующая преграда — отсутствие мотивации.

«Специалисты стараются мотивировать подопечных и преобразовать найденную мотивацию в цель. Бездомный человек может замыкаться в себе. Вырабатывается защитный рефлекс, когда одними разговорами не поможешь, необходимо длительное выстраивание доверительных отношений, к которому мы стремимся», — заключил специалист.