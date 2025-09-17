Психолог Сергей Ланг рассказал, как преодолеть осеннюю хандру

сегодня в 19:13

Психолог Ланг: осенью важно поощрять себя за выполненные задачи

Семейный психолог, основатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг объяснил, почему осенью у многих возникает подавленное настроение, и поделился рекомендациями, как справиться с осенней хандрой, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Осенью многие люди сталкиваются с ухудшением настроения и снижением работоспособности. Ланг рассказал, что причиной этого состояния часто становится сочетание плохой погоды, дефицита солнечного света и увеличения нагрузки на работе и в семье.

По словам эксперта, недостаток солнца влияет на выработку витамина D и гормонов радости, а серость и тучи вызывают грусть. Осенью также возрастает количество рабочих и семейных задач, что усиливает стресс. Ланг отметил, что тревожное настроение может передаваться в коллективе даже психически устойчивым людям.

Психолог посоветовал фокусироваться на позитивных моментах, поощрять себя за выполненные задачи и планировать приятные мероприятия на выходные.

«Важно создавать себе яркие события, чтобы было ощущение радости и мотивации», — пояснил Ланг.

Он также рекомендовал избегать грустных фильмов и музыки, чтобы не усугублять подавленное состояние.

Если с осенней хандрой сталкивается кто-то из близких, Ланг советует отвлекать человека совместной деятельностью — готовкой, настольными играми или просмотром фильмов.

«Не стоит говорить: „хватит ныть“. Лучше вовлечь человека в общее занятие и поддержать его», — подчеркнул психолог.