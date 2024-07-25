Психолог рассказала, зачем нужны доулы смерти

Доула смерти является важной фигурой, на которую семья может опираться в процессе подготовки к похоронам близкого человека, в подборе важных и нужных слов усопшим на церемонии прощания, а также в период проживания горя и принятия факта смерти близкого, сообщила РИАМО психолог Анна Половцева.

«Чем конкретно может быть полезна доула смерти? Она окажет моральную и информационную поддержку, если родному или близкому поставлен неизлечимый диагноз. Поможет узнать, какие психологические этапы проходит умирающий человек и какие этапы будет проходить тело. Побудет рядом в горе. Придумает, как увековечить память о человеке. Поможет принять факт утраты, сориентирует, как адаптироваться к новой реальности», — рассказала Половцева.

Доулы смерти также помогают проживать неочевидные потери: внезапное увольнение, переезд, смену социального статуса в связи с свадьбой, разводом или рождением ребенка. Родители, которые внезапно для себя узнали, что их ребенок появился на свет с особенностью или, наоборот, скончался в утробе, тоже могут воспользоваться помощью доул смерти, которые уже работают в Москве.

Профессия доулы смерти появилась в начале XX века. Ее создали по аналогии с родовой доулой, которая поддерживает семью в период беременности, рождения малыша, а также помогает ухаживать за ним. Этот процесс адаптировали для нужд людей, которые готовятся к смерти близкого человека, а затем нуждаются в поддержке.

Однажды швейцарский антрополог Бернару Креттазу пригласил пенсионеров на встречу, где можно было поговорить о смерти. Позднее формат таких встреч получил название Death café, или «Кафе смерти». На сегодняшний день в мире насчитывается порядка 20 тысяч подобных кафе.

На встречах «Кафе смерти» есть свои правила. Например, можно говорить о потере близких, о своих страхах, связанных с пережитыми событиями или с новой информацией о смерти, которую ранее человек не знал. Но не рекомендуется приходить на встречи в активной фазе проживания утраты. При этом на встречах есть и запреты: нельзя поднимать политические и религиозные темы — для этого есть другие места, нельзя рекламировать или продавать что-либо, приводить детей и несовершеннолетних, закрыт доступ людям в состоянии алкогольного опьянения.