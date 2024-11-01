Психолог рассказала, каких домашних питомцев лучше заводить людям с депрессией

Она пояснила, что эти животные требуют постоянного внимания и ухода, что способствует активизации поведения. Забота о щенке может помочь снизить уровень стресса и тревоги, что особенно важно для людей, склонных к этим состояниям.

Яушева рекомендовала активные породы, такие как лабрадоры и ретриверы, для семей с детьми. Эти собаки дружелюбны и социализированы, что способствует развитию у детей навыков заботы и ответственности.

Для тех, кто предпочитает спокойствие и минимальное вмешательство в личное пространство, подойдут кошки. Эти независимые животные создают уютную атмосферу в доме.

«Рыбы и грызуны — хорошие варианты, если хочется завести питомца, но нет готовности уделять много времени уходу. Наблюдение за рыбками, например, может оказывать успокаивающее воздействие и помогает бороться со стрессом», — заключила психолог.