Психолог рассказала, как удаленным работникам увеличить продуктивность

Дистанционная работа и учеба прочно вошли в быт множества семей, однако удерживать высокую продуктивность дома бывает сложно. О принципах грамотного обустройства рабочего места и его влиянии на успешное выполнение обязанностей рассказала психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко, сообщает «Сургут Информ» .

«Ключевой аспект продуктивности на удаленке — разграничение зон отдыха и работы. Так, последняя должна быть отдельным пространством, особенно отдаленной от кровати. Это необходимо для того, чтобы не фокусироваться на решении задач в определенном месте, избегать дисбаланса и ложных ассоциаций, которые будут снижать концентрацию», — пояснила Мироненко.

Также важно содержать стол в чистоте и порядке, а также рационально обустраивать пространство для работы. Рядом не должно находиться ничего постороннего, что способно отвлекать. К примеру, документы и бумаги лучше разложить по папкам и органайзерам, а разбросанные канцелярские предметы собрать в пенал или специальный стакан.

По словам эксперат, чтобы работать из дома продуктивно, нужно сформировать окружение, способствующее поддержанию сосредоточенности. Здесь, в первую очередь, важно качественное освещение, которое не позволяет глазам перенапрягаться. Даже аромасвечи могут служить и источником уютного света, и приятным средством для релаксации. Кроме того, снизить уровень стресса помогает продуманное распределение времени и четкое планирование дел.

Таким образом, эргономично организованное и правильно обустроенное рабочее место помогает сконцентрироваться и сохранять душевное равновесие, повышая результативность труда в онлайн-формате.