Психолог рассказала, как страх смерти влияет на состояние человека

Танатофобия — это страх смерти, который считается нормальным явлением с точки зрения психологии. Но эта боязнь может усугубиться настолько, что человек перестанет жить полноценной жизнью, рассказала РИАМО психолог Юлия Харитонова.

Люди с таким расстройством видят свое будущее ужасным, постоянно испытывают тревогу и панику, страдают бессонницей. Их мысли полностью занимает катастрофизация.

«Страх смерти — это врожденный страх. Бояться опасности и всего, что угрожает жизни, — это нормально. В то же время дезадаптивный страх смерти мешает испытывать радость, быть счастливыми. Человек может настолько бояться умереть, что буквально перестает полноценно жить», — прокомментировала Харитонова.

Если человек сталкивается с танатофобией, нужно разобраться, что является ее причиной. Обычно это совсем не тот факт, что человек смертен. Его пугает то, что сопровождает смерть: страх одиночества, беспомощности, умереть в мучениях, страх за будущее детей. Все это характерно для гиперответственных людей.

«Например, ипохондрик постоянно проходит огромное количество врачей и обследований, у него не находят заболеваний, но он все равно боится умереть. Такой человек убежден, что будет тяжело страдать, когда придет его время умирать. Зачастую мировоззрение формируется из-за негативного опыта: смерти близких, просмотра страшных фильмов», — привела пример психолог.

Современные люди все чаще стремятся к тотальному контролю, а смерть контролировать невозможно. Это вводит в паническое состояние, страх неизвестности пугает. Некоторые боятся умереть из-за страха подвести близких. Люди уверены, что у детей нет будущего без их участия, а взрослые родственники не справятся.

«Еще один страх, который прячется за страхом смерти, — это страх не реализоваться. Человек терзается тем, что ничего не оставит после себя (научных трудов, капитала и т. д.), и уверен, что живет зря», — добавила специалист.

По ее словам, любой человек боится пустоты и одиночества. Но есть те, кто смерть представляет как процесс долгого умирания, после которого больше ничего нет.