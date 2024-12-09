Психолог рассказала, как спасти ребенка от интернет-зависимости

Медицинский психолог Елена Кондрашева объяснила, почему опасно отвлекать детей с помощью гаджетов. Она рассказала, как бороться с интернет-зависимостью, сообщает pravda-nn.ru .

Современные молодые родители часто злоупотребляют тем, что пытаются занять маленького ребенка с помощью смартфона или планшета, например, включают мультфильмы. Дети очень быстро учатся пользоваться гаджетами и привыкают к такому способу развлекать себя.

«При этом классические развлечения перестают интересовать ребенка», — сказала Кондрашева. По ее словам, интернет способен захватывать человека целиком, не оставляя времени и желания на другие виды деятельности.

Часто родители, покупая компьютер, не задумываются о том, какая это нагрузка на зрение и опорно-двигательный аппарат ребенка, отметила психолог.

В будущем это может привести к серьезной интернет-зависимости, симптомы которой — игнорирование дел по дому, отсутствие интереса к работе или учебе, зависимость от «кибер-отношений», предостерегла психолог.

Чтобы избежать этого, важно вовремя заметить тревожные звоночки и постараться переключать внимание на другие интересы, ограничить время в Сети и нежелательные ресурсы. Также поможет живое общение и поддержка семьи.