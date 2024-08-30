Психолог рассказала, как снизить тревогу у первоклассника перед школой

Неизвестность перед походом в первый класс часто вызывает тревогу и с ней поможет справиться повышенная информированность, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Марина Архипова.

«Дайте первокласснику больше информации о школе, в которой ему предстоит учиться. Во время прогулок проходите мимо школьного здания, чтобы ребенок запомнил дорогу. Покажите ему, где находится центральный вход. Вместе посчитайте этажи, найдите окна спортивного зала», — сказала Архипова.

Она посоветовала постоянно разговаривать о том, сколько интересного и нового ждет ребенка, когда начнется школьная жизнь. На сайте образовательной организации можно показать ученику фотографию его первого учителя, помочь запомнить имя.

«Расскажите, какие предметы он будет изучать в первом классе. Если среди одноклассников будут знакомые дети, обязательно сообщите об этом. А еще поясните, в какое время начинаются уроки, во сколько ему предстоит просыпаться и выходить из дома в школу, каким будет школьный день. Информированность поможет снизить тревогу», — объяснила специалист.

Архипова порекомендовала, когда ребенок задает вопросы, не уходить от ответа. Даже если родитель не знает, что сказать, стоит вместе с ребенком поискать информацию в детской энциклопедии или на образовательных интернет-ресурсах.

«На своем примере покажите, что важнее не знать все обо всем, а быть готовым искать ответы на вопросы, спрашивать, находить способы получить информацию. Желание узнавать новое очень важно для учебы. Поощряйте детскую любознательность. Интерес к новому поможет школьнику учиться с удовольствием», — отметила специалист.

Она также посоветовала вместе читать книги, обсуждать происходящие события, планировать предстоящий день. Умение рассуждать, высказывать свое мнение, сравнивать, находить различия и общие черты будет способствовать успешному обучению.