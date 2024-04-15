Психолог рассказала, как сделать посещение картинной галереи приятной для детей

«Для первого посещения ребенком картинной галереи достаточно одного-двух часов. Если ребенок устал и начал капризничать, спросите: он хочет отдохнуть и продолжить осмотр или уйти? Возможно стоит перекусить и выпить воды, чтобы продолжить знакомиться с экспозицией. Если вы видите, что после перерыва ребенок не хочет возвращаться в залы галереи, настаивать не стоит», — сказала Лохматова.

Она добавила, что впечатления и эмоции утомляют не меньше физической нагрузки. В свою очередь, с подростком можно подходить к посещению музея «по-взрослому».

«Обсуждайте ценности экспонатов, историю их создания или интересные факты о картинах, скульптурах или авторах. Объясните ребенку, что посещение музеев и выставок не только расширяет кругозор, но и развивает важные навыки: умение анализировать, сравнивать, замечать детали», — рассказала психолог.

Лохматова отметила, что привычка ходить в музеи не только расширяет кругозор, но и формирует навыки креативности, критического мышления, помогает развивать эмоциональный интеллект ребенка и коммуникативные навыки. Особенно, если родители подходят к планированию культпоходов осознанно.

«Музей — это хороший повод провести время с ребенком — пообщаться, найти новые общие интересы, подискутировать о вкусе и восприятии», — заключила специалист.

Каждый год 15 апреля во многих странах мира отмечается Международный день культуры. В эту дату проводятся различные праздничные мероприятия. Например, в России устраивают торжественные концерты, лекции, конференции, выставки национальных культур, театрализованные представления и так далее. В этот день поднимают Знамя Мира и поздравляют работников культуры с профессиональным праздником.