Психолог рассказала, как развить здоровую самооценку и добиться успеха

Кажется, что взаимосвязь самооценки и достижений уже всем очевидна. «Хочешь много добиться, верь в себя и представляй себя великим», — говорят на тренингах личностного роста. Но вот с точки зрения работы психики все не так очевидно, а высокая самооценка может привести к плачевным последствиям, рассказала РИАМО практикующий психолог, бизнес-тренер, генеральный директор ООО «5 Гармоний» Ольга Клюева.

Почему высокая самооценка — это плохо

Эксперт напомнила выводы из книги публициста Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». По ее словам, парадокс в том, что сосредоточенность на позитиве — на лучшем, на превосходном — лишь напоминает нам снова и снова о том, чем мы не стали. Это про то, что наше высокое мнение о себе порождает высокие требования, которым, порой, трудно или даже невозможно соответствовать. И каждый раз, смотря на свои результаты, мы можем еще больше унывать.

«Нынешние 20-летние уже в своем возрасте приходят ко мне на психологическую консультацию со своей болью: „Я так ничего и не достиг: у меня нет ни высокой должности, ни квартиры, ни медийности“. Такое угнетенное состояние лишь для некоторых может стать стимулом к движению — только для тех, кому хочется всем доказать, что они не правы. Остальных оно напрочь демотивирует», — объяснила Клюева.

Какой должна быть самооценка

Здоровой, говорит психолог. Это не когда ты видишь себя великим или, наоборот, ничтожным. Это когда ты «ок», как и все остальные: ты знаешь о своих талантах, способностях и сильных качествах, а также очень четко понимаешь свои «слабости». При этом для достижения больших результатов важна фиксация на силе, ведь вряд ли получится дорастить слабые качества до хотя бы минимального уровня сильных сторон.

«При этом хочу подсветить совсем неочевидную для многих вещь: большинство людей считает, что у них низкая самооценка, но это не обязательно так. Часто так воспринимают свою ситуацию люди с нестабильно высокой самооценкой: в глубине души они настолько уверены, что могут иметь значительные успехи, что ставят себе невероятно высокие планки. Часто это сочетается с дихотомическим мышлением — это такое искажение, при котором мы делим мир на „черное“ и „белое“, на „хорошо“ и „плохо“, на „успешный“ и „неудачник“ и т. д. И если вы попадаете на такое комбо, то начинаете часто заниматься самогноблением: „я не миллионер, значит, лузер“, „я не идеальная, значит, уродливая“, „я не стал лауреатом премии, значит я никто“… Согласитесь, при таких внутренних диалогах и правда можно решить, будто у тебя низкая самооценка», — рассказала специалист.

Те, у кого реально низкая самооценка, не смотрят в сторону «достижения успеха», а те, у кого стабильно высокая самооценка, не интересуются ее повышением.

Что делать