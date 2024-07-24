Психолог рассказала, как развить самостоятельность у дошкольников

Психолог Архипова: ребенку нужно давать его зону ответственности перед школой

Психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Марина Архипова рассказала, как развить в будущих школьниках навык самостоятельности к 1 сентября. По ее словам, для этого родители могут предоставить ребенку его личную зону ответственности, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Самостоятельность — важный навык для психики. Она помогает детям контролировать эмоции и поведение, повышает уверенность в своих силах.

Этот навык можно развивать уже летом перед 1-м классом. Для этого родители могут предоставить дошкольнику его собственную зону ответственности: закрепить за ним домашние дела — например, попросить регулярно мыть посуду или подметать пол.

«Пусть это будут полив цветов, уборка игрушек, приготовление завтрака, выбор вечернего досуга или уход за питомцем. Важно помнить, что дети учатся на примерах, поэтому сперва покажите правильный порядок действий», — сказала эксперт.

По ее словам, ребенок сам увидит результат своих усилий. Это в свою очередь поможет будущему школьнику научиться выстраивать причинно-следственные связи.