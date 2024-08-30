Психолог рассказала, как попросить о помощи и завоевать новых друзей в школе

Первое время в новой школе может быть сложно, но обращение за помощью к одноклассникам — отличный способ завязать дружбу, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Анна Филимонова.

«Первое время в незнакомом здании новой школы ученику может понадобиться помощь, чтобы найти нужный кабинет, спортзал, столовую или другое помещение. Пусть смело обращается к одноклассникам. Задавать вопрос следует вежливо, но уверенно, а, получив ответ, — улыбнуться и поблагодарить», — сказала Филимонова.

Она добавила, что обычно окружающим людям нравится чувствовать свою значимость. Короткий диалог может стать началом дружбы.

«Помогите своему ребенку не застревать в прошлом. Ни вам, ни ему не следует постоянно сравнивать предыдущий класс с нынешним. Не стоит бояться нового коллектива и заранее настраивать себя на повторение прошлого опыта. Каждый день в позитивном ключе интересуйтесь у школьника, как прошел день, что было интересного, нового», — отметила психолог.

Филимонова посоветовала стараться концентрировать внимание на том, что доставило ребенку положительные эмоции.