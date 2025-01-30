Психолог рассказала, как перестать копаться в прошлом и наслаждаться жизнью

Современные подходы к личностному росту часто увязают в бесконечном анализе прошлого. Люди с головой погружаются в воспоминания, копаясь в своих травмах, пытаясь понять, что пошло не так. Однако такое внимание к прошлому редко приводит к ощутимым изменениям в настоящем, сообщила РИАМО дипломированный психолог и эксперт в области семейных отношений Любовь Сурудо.

По ее мнению, счастье — это не поиск изъянов, а искусство фокусироваться на настоящем и строить будущее.

Почему акцент на травмах мешает быть счастливым

«Акцент на прошлом — это фокусировка на том, что уже произошло. Мы анализируем, думаем, но редко делаем что-то в настоящем, чтобы изменить свою жизнь», — объяснила эксперт.

Анализ травм может помочь лишь частично, подсвечивая причины, почему в вашей жизни присутствуют те или иные стратегии. Например, страх перед новыми вызовами или неспособность позволить себе отдых. Однако осознание причин не равно изменениям — без действий вы остаетесь в точке, где были.

«Важно не только понять, почему вы что-то делаете, но и задуматься: „А к чему я хочу прийти?“. Например, если вы постоянно откладываете дела, задайте себе вопрос, что нужно сделать, чтобы начать действовать. Ответьте себе на этот вопрос и двигайтесь вперед шаг за шагом», — посоветовала Сурудо.

Нужно сосредоточиться на настоящем.

По словам психолога, важно замечать радость в повседневности.

«Мы часто обесцениваем мелочи, считая, что счастье — это что-то грандиозное. На самом деле оно складывается из маленьких шагов. Например, купили себе вкусный кофе — уже сделали что-то хорошее для себя. Сделали шаг к большой цели — это повод для гордости», — заявила Сурудо.

Обязательно оцифровывайте свои действия, добавил она.

«Каждый вечер подводите итоги дня. Что сделано для себя? Что сделано для работы? Это помогает видеть прогресс и не увязать в ощущении недостаточности. Практикуйте благодарность. Благодарите себя и других за любые, даже самые маленькие достижения. Это формирует позитивное восприятие жизни. Ведите дневник. Попробуйте заполнять утренние и вечерние страницы, фиксируя свои действия и ощущения», — сказала психолог.

Отличным инструментом может стать дневник вроде «6 минут», который можно заполнять каждый день. Он заполняется 3 минуты утром и 3 минуты вечером.

«И не забывайте подводить итоги. Используйте фотопленку, чтобы вспомнить события и достижения. Это помогает увидеть, сколько всего на самом деле происходит в вашей жизни», — отметила эксперт.

Как защитить внутреннее состояние от влияния окружающих

Общественные стереотипы и давление окружения часто мешают сосредоточиться на себе.

«Важно научиться чувствовать опору на себя. Если ваше окружение вас угнетает — меняйте его. Если общественные стереотипы не соответствуют вашему пути — не обращайте внимания», — отметила Сурудо.

Работа с психологом помогает сформировать внутреннюю устойчивость, но главное — не пытаться угодить всем. Нужно не бояться быть собой и идти к своим целям, даже если это не совпадает с ожиданиями других.

Можно ли быть счастливым без копания в травмах?

Любовь Сурудо убеждена: для гармонии не нужно годами анализировать прошлое.

«Если вы просто копаетесь в травмах, чувствуете недостаточность и ничего не меняете — это путь в никуда. Анализ должен быть инструментом для действий. Поняли, почему так было? Сделайте по-другому. Это и есть ключ к счастью», — пояснила психолог.

Счастье — это не поиск виноватых и не копание в прошлом. Это шаги к своим мечтам, осознание своего прогресса и умение замечать радость в моменте. Начните с малого: оцените свои ежедневные действия, благодарите себя за успехи и стройте гармонию прямо сейчас.