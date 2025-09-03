Психолог рассказала, как осенью сохранить мотивацию

С наступлением осени многие люди сталкиваются с потерей мотивации для физических упражнений, что связано с ухудшением погоды и сокращением светового дня. Чтобы сохранить мотивацию и поддерживать физическую активность, важно адаптировать свои тренировки к изменяющимся условиям. Об этом РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Можно продолжать заниматься спортом на улице, выбирая для этого более комфортное время дня и подходящую одежду для защиты от холода и дождя. Кроме того, можно обратить внимание на занятия в помещениях: фитнес-зал, йога, пилатес, да и домашние тренировки никто не отменял — они станут отличной альтернативой», — сказала психотерапевт.

По словам эксперта, чем более разнообразные упражнения вы будете делать, тем проще и дольше удастся сохранить интерес и мотивацию.

«Установите конкретные цели и отслеживайте даже небольшие достижения на пути к ним — видеть результаты своей работы всегда помогает и поддерживает», — отметила Крашкина.

Периодическое обновление тренировочного плана и внедрение новых видов активности не только позволят поддерживать хорошую физическую форму, но и помогут сохранить интерес и хорошее настроение.