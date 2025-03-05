Психолог рассказала, как научить ребенка делать комплименты

Чтобы научить ребенка делать комплименты, ему нужно объяснить это понятие простым и понятным языком и рассказать, чем он отличается от лести, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Даниелян.

«Комплимент — это добрые и приятные слова, которые мы говорим, чтобы порадовать другого человека и сделать ему приятно. Отличите комплимент от лести: комплимент должен быть искренним и отражать то, что мы действительно думаем. Лесть — это неискренняя похвала, которая произносится ради выгоды, а потому неприятна», — сказала Даниелян.

Она добавила, что дети учатся, наблюдая за поведением взрослых. Если самим регулярно делать искренние комплименты другим людям в присутствии ребенка, он будет подражать.

«Подчеркните, как сильно комплименты влияют на эмоциональное состояние: „Посмотри, как обрадовалась сестра, когда ты сказал ей, что у нее красивая прическа! Ей было очень приятно“. Также поощряйте старания. Помогайте ребенку увидеть положительные качества и сильные стороны других людей, призывайте его быть внимательным», — посоветовала психолог.

Даниелян порекомендовала использовать примеры ситуаций, когда можно сделать комплимент: «Если тебе понравился рисунок друга, ты можешь сказать ему: „Как красиво! Мне особенно нравится, как ты нарисовал солнышко, оно такое яркое!“»

«Научите ребенка благодарить в ответ на комплименты — нужно уметь получать от них удовольствие, видеть в них проявление внимания и доброжелательности. Возьмите за привычку дома регулярно делать друг другу комплименты — так ребенок быстрее привыкнет к их получению и потренируется говорить их сам», — резюмировала специалист.