Психолог рассказала, как научить подростков финансовой грамотности
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Подросткам важно объяснять основные принципы работы банковских карт, вкладов, кредитов и инвестиций, рассказала РИАМО педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Еремина.
«С возрастом темы можно усложнять. Подросткам важно знать, как работает банковская карта, что такое проценты по вкладам, зачем нужны сбережения, как устроены кредиты и даже инвестиции. Некоторые банки предлагают специальные карты для подростков — с контролем родителей. Это отличный способ научить ребенка финансовой ответственности», — рассказала Еремина.
Она добавила, что подросткам можно предложить и первую подработку: помощь соседям в выгуле собак и уходе за цветами или продажу handmade-вещей.
«Здесь потребуется помощь родителей, которые смогут оценить, насколько безопасна подработка, которую хочет попробовать ребенок. Читая объявления, стоит обсудить риск столкнуться с мошенниками», — отметила психолог.
Еремина уточнила, что, если подросток берет в долг или тратит все без остатка, то главное — не ругать и вместо этого разобрать с ним причины: возможно, это давление сверстников или непонимание ценности денег.
«Дайте больше финансовой ответственности: пусть оплачивает сам телефон, проезд, обеды. Введите „финансовые договоренности“: например, если копит на что-то крупное — родители добавляют 20%. Если 16-летний подросток тратит все деньги на фастфуд и гаджеты, родители могут увеличить „стипендию“, но при этом поручить оплачивать проезд, обеды и телефон самостоятельно», — рассказала специалист.
Еремина резюмировала, что через какое-то время подросток научится планировать расходы грамотно.