Психолог рассказала, как научить подростков финансовой грамотности

Психолог: подростков нужно учить финансовой грамотности через подработку и карты

«С возрастом темы можно усложнять. Подросткам важно знать, как работает банковская карта, что такое проценты по вкладам, зачем нужны сбережения, как устроены кредиты и даже инвестиции. Некоторые банки предлагают специальные карты для подростков — с контролем родителей. Это отличный способ научить ребенка финансовой ответственности», — рассказала Еремина.

Она добавила, что подросткам можно предложить и первую подработку: помощь соседям в выгуле собак и уходе за цветами или продажу handmade-вещей.

«Здесь потребуется помощь родителей, которые смогут оценить, насколько безопасна подработка, которую хочет попробовать ребенок. Читая объявления, стоит обсудить риск столкнуться с мошенниками», — отметила психолог.

Еремина уточнила, что, если подросток берет в долг или тратит все без остатка, то главное — не ругать и вместо этого разобрать с ним причины: возможно, это давление сверстников или непонимание ценности денег.

«Дайте больше финансовой ответственности: пусть оплачивает сам телефон, проезд, обеды. Введите „финансовые договоренности“: например, если копит на что-то крупное — родители добавляют 20%. Если 16-летний подросток тратит все деньги на фастфуд и гаджеты, родители могут увеличить „стипендию“, но при этом поручить оплачивать проезд, обеды и телефон самостоятельно», — рассказала специалист.

Еремина резюмировала, что через какое-то время подросток научится планировать расходы грамотно.