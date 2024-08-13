Психолог рассказала, как наладить режим дня у ребенка перед учебным годом

Психолог: перед школой ребенка надо приучить ложиться спать в одно и то же время

Чтобы наладить режим дня, нужно определить с ребенком, во сколько он будет просыпаться, играть, есть, гулять и ложиться спать, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Александра Кузовкова.

«Рекомендуется, чтобы время подъема и отхода ко сну ежедневно было одинаковым. Это же правило касается регулярности приемов пищи — придерживайтесь установленного времени для завтрака, обеда и ужина. Помните, что ужин должен быть легким», — сказала Кузовкова.

Она посоветовала планировать игры и активную деятельность в первой половине дня, а во второй — сосредоточиться на малоподвижных и спокойных делах. Стоит запастись терпением: процесс привыкания организма к новому графику может занять определенное время.

«Один из важных факторов крепкого сна — чувство безопасности и комфорта ребенка. Детская спальня должна быть легко проветриваемой, тихой, слегка затемненной. Если ребенок чувствует дискомфорт в темноте, можно использовать ночник. Важно, чтобы кровать и все детали в комнате соответствовали предпочтениям ребенка и подходили ему возрасту», — порекомендовала педагог-психолог.

Кузовкова также добавила, что стоит убрать из спальни игрушки, гаджеты и другие предметы, которые могут отвлекать внимание.