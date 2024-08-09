Психолог рассказала, как детские травмы влияют на взрослую жизнь

Психолог: человек с детскими травмами во всем будет выбирать стратегию выживания

Детские травмы влияют на взрослую жизнь тем, что такой человек не будет чувствовать себя в безопасности, а во всем будет выбирать стратегии выживания, сообщила РИАМО психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги России, академик Европейской академии естественных наук, автор собственных уникальных методик, книг и учебных пособий Лерона Наринская.

«Человек будет пытаться закрыться, не развиваться, сидеть в своем каком-то ограниченном пространстве, в своей коробочке, не чувствуя безопасности вне. И он не пойдет во внешний мир. Он не будет раскрывать свои таланты и способности, которые в нем дремлют», — сказала Наринская.

Она подчеркнула, что человек с детскими травмами будет стараться всячески обезопасить себя, а найдя безопасное место, он укоренится и будет там сидеть.

По словам специалиста, для развития человеку придется сталкиваться с этими детскими травмами и лечить их. Такие люди будут терпеть абьюзивные отношения, не будут менять ненавистную работу или место жительства. Все новое будет восприниматься ими как опасность, а неопределенность - вызывать страх.

Из-за дефицита энергии человек будет терпеть неподходящие ему условия. Он будет чувствовать свою неценность, отсутствие своего места в жизни и неспособность к каким-либо действиям. То есть такой человек будет жить в непрерывном внутреннем конфликте, который начнет сказываться в психосоматических заболеваниях.

«Такой человек начнет болеть эти конфликты и начнет проявляться через тело. То есть он не может отстоять своей границы. Они у него нарушены. Нарушены родителями, но на самом деле тем, как устроен мир», — отметила психолог.

Человек не сможет злиться на нарушения его границ и переведет эту энергию в аутоагрессию, которая разрушает его тело. Таким образом, из-за «подразрушенной» личности человек продолжит вредить своему телу, заключила Наринская.