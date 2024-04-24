Психолог рассказала, как быстро восстановиться после разрыва отношений

Разрыв отношений — это всегда сложный период. Есть определенные шаги, которые помогают восстановиться после расставания, но важно дать себе прожить все негативные эмоции, рассказала РИАМО семейный психолог и гештальт-терапевт Ирина Канищева.

Эмоциональная боль при разрыве напоминает чувство утраты. Оно тоже связано с потерей чего-то важного и близкого. Канищева советует воспользоваться определенными приемами, которые дают возможность легче пережить расставание. Во-первых, нужно полностью прожить свои чувства.

«Не подавляйте грусть, злость или разочарование. Позвольте себе почувствовать этот спектр, чтобы постепенно освободиться от негативных эмоций», — советует психолог.

Во-вторых, нужно установить себе срок для грусти. Он должен быть небольшим — около месяца. Человеку нужно определить конкретную дату, а до этого можно злиться, плакать и жалеть себя, но после — строить жизнь заново.

В-третьих, после наступления этой даты необходимо взять за правило — как только человек думает о бывшей любви, сразу делать какое-то упражнение. Например, можно присесть 20 раз.

«Мозгу станет слишком энергозатратно погружаться в воспоминания, и он сам отгонит от вас эти мысли. К тому же физическая активность способствует выделению эндорфинов — гормонов счастья, что улучшает настроение, снижает уровень стресса и помогает справляться с разрывом», — заявила Канищева.

В-четвертых, не стоит бояться обращаться к специалисту. Без работы над собственными ошибками есть шанс снова вступить в отношения, которые закончатся разрывом.

«Специалист научит вас навыкам коммуникации, поможет с ориентирами для выбора партнера, а также поможет найти причину, по которой вы выбирали не подходящего для вас партнера», — добавила гештальт-терапевт.

Комбинация физической активности и эмоциональной работы над собой поможет справиться с переживаниями. Это самый эффективный способ восстановиться после расставания.