Психолог рассказала Дмитровской молодежи о борьбе со стрессом и агрессией

В молодежном центре «квARТал» в Дмитровском городском округе состоялось занятие для подростков по профилактике агрессивного поведения. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Целью занятия стали снижение уровня агрессивности путем обучения навыкам адаптивного поведения, предупреждение и преодоление агрессивного, конфликтного поведения, а также развитие коммуникативной культуры поведения подростков и формирования навыков саморегуляции.

Участникам предстояло испытать разные эмоции, в том числе негативные. Психолог, преподаватель психологии Дарья Тармаева объяснила, почему разнообразные эмоции — это важно, зачем они нужны, и как ими управлять. Подростки узнали, какая бывает агрессия, нарисовали портрет «агрессивного человека» и сняли эмоциональное напряжение при помощи игр на трансформацию негативных эмоций в позитивные.

Отдельная тема была посвящена разности восприятия. Главная мысль в том, что все люди разные, но в своих ожиданиях они обычно видят то, что отражается в них самих.

Посетить психологическое мероприятие из цикла «Возможно ВСЕ!» можно в центре по адресу: Дмитров, ул. Большевистская, д. 20, второй внешний подъезд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.