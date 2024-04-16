Психолог рассказала, что нельзя делать при встрече с перевозбужденными людьми

Психолог Наталья Наумова напомнила, что с приходом весны у некоторых людей обостряются психические заболевания. Эксперт напомнила, что с человеком не стоит конфликтовать, если он пребывает в нестабильном состоянии, сообщает «ФедералПресс» .

При встрече с перевозбужденным человеком необходимо вести себя определенным образом. По словам психолога, в таких ситуациях не нужно делать резких движений и повышать голос на собеседника, если он находится в нестабильном состоянии.

«Важно помнить, что чем в более перевозбужденном состоянии находится человек, тем громче он говорит, тем активнее у него жестикуляция», — предупредила эксперт.

Наумова отметила, что если беседовать с возбужденным человеком спокойно и размеренно, то он начнет подстраиваться под тон визави и, как следствие, успокоится.