Психолог рассказала, что нельзя делать при встрече с перевозбужденными людьми
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Психолог Наталья Наумова напомнила, что с приходом весны у некоторых людей обостряются психические заболевания. Эксперт напомнила, что с человеком не стоит конфликтовать, если он пребывает в нестабильном состоянии, сообщает «ФедералПресс».
При встрече с перевозбужденным человеком необходимо вести себя определенным образом. По словам психолога, в таких ситуациях не нужно делать резких движений и повышать голос на собеседника, если он находится в нестабильном состоянии.
«Важно помнить, что чем в более перевозбужденном состоянии находится человек, тем громче он говорит, тем активнее у него жестикуляция», — предупредила эксперт.
Наумова отметила, что если беседовать с возбужденным человеком спокойно и размеренно, то он начнет подстраиваться под тон визави и, как следствие, успокоится.