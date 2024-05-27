Психолог рассказала, что делать, если ребенок застал родителей за сексом

Родители убеждены, что ребенок получит серьезную травму, если застанет родителей за занятием сексом, но это не так, рассказала РИАМО психолог, коуч, член World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) Анастасия Полхова.

Специалист посоветовала родителям не впадать в панику, если в комнату вошел ребенок. Спокойное поведение взрослых в такой ситуации не даст сыну или дочери подумать, что они видели что-то постыдное и плохое.

«Да, секс взрослых не предназначен для посторонних глаз, а уж тем более детей. Но такое может случиться с каждым, и важно уметь правильно выйти из подобной щекотливой ситуации», — отметила Полхова.

Кому-то из родителей нужно одеться, подойти к ребенку и спросить, возможно он захотел воды или в туалет. Затем нужно пройти с ним в спальню и подождать пока малыш уснет. Изучить тщательно поведение ребенка нужно в том случае, если такая ситуация будет повторяться.

«На следующее после происшествия утро следует откровенно поговорить с ребенком, избегая смущения и смешков. Нужно спросить, что именно он увидел в родительской спальне», — отметила психолог.

Она посоветовала родителям не придумывать заранее ужасные картины. Чаще всего дети понимают произошедшее намного проще, чем это представили мать и отец. Например, секс может быть воспринят как простые объятия. Если же ребенок будет задавать вопросы, то на них придется ответить.

«К тому же, возраст 5–6 лет — идеальный для первого серьезного разговора о сексе. Необходимо прямо сказать, что папа и мама любят друг друга, а в тесном телесном контакте и проявляется их любовь. Нет нужды сразу же рассказывать про процессы зачатия и прочие подробности. Для этого лучше выбрать другое время», — уточнила Полхова.

Все, что происходит в семье, будет воспринято ребенком нормально, если в ней царят доверительные, добрые и ласковые отношения, постоянно обнимаются и целуются.

Самое главное, по словам психолога, что эти советы работают только для тех, кто живет в доме или просторной квартире. Если же семья обитает в одной комнате, родителям стоит подумать, где им заниматься сексом, потому что этого нельзя делать при ребенке старше года.

«Перенесите сексуальные утехи в ванную комнату или на кухню. Не ставьте малыша раз за разом в неудобное положение», — заключила эксперт.