Психолог рассказала, что делать, если ребенок боится идти в школу

Школьная тревога у детей встречается часто, и важно не игнорировать ее, а помочь ребенку почувствовать поддержку и безопасность, сообщила РИАМО педагог-психолог, семейный психолог Наталья Маклакова.

«Страх перед школой — особенно в начале учебного года или при переходе в новый класс — это нормальная и частая реакция. У детей могут быть тревоги из-за расставания с родителями, боязнь учителей, неуверенность в своих силах или переживания по поводу общения со сверстниками», — сказала Маклакова.

Она посоветовала выслушать ребенка без осуждения. Важно не говорить: «Тебе стыдно бояться!» или «Все ходят — и ты пойдешь!». Лучше спросить: «Что тебя больше всего пугает?». Постарайтесь принять его чувства, скажите: «Я понимаю, что тебе страшно. Это нормально. Я рядом».

«За несколько дней до начала учебы можно начать собирать портфель, примерять форму, прогуливаться вместе до школы, рассказывать, что там будет происходить. Также можно создать ритуал прощания, например, „обнимашки на удачу“. А фраза: „Я приду за тобой в 12 часов“ — если ребенок понимает время — успокоит его, даст чувство уверенности», — отметила психолог.

По ее словам, также можно обратиться к психологу, если страх сильный.

«Если ребенок плачет каждый день, отказывается идти в школу, у него появляются телесные симптомы (боль в животе, головная боль без причины), важно вовремя обратиться за профессиональной поддержкой. Главное — не игнорировать тревогу, а помочь ребенку почувствовать безопасность», — заключила специалист.