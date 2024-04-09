Психолог рассказал, зачем нужно менять работу

Хобби, смена работы и освоение навыков дают представление о возможностях и пределах, помогают человеку познать себя, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Саморазвитие и познание себя происходит и через деятельность. Иногда приходится что-то попробовать, чтобы это уяснить. Хобби, смена работы, освоение навыков — все эти активности дают представление о возможностях и пределах, до которых теоретически дойти было бы сложно», — сказал Хакимов.

Он добавил, что для познания себя также надо работать с чувствами. Эмоции — одна из важнейших составляющих нашей жизни.

«Реакции на кого-то или что-то — всегда маркер отношений, пусть порой и неосознаваемых. Также и застаревшие травмы, кризисы, подавленные переживания — груз, от которого стоит избавиться. Гармонизация этой сферы — залог не просто спокойствия и уверенности, но и открывающиеся возможности личностного роста», — рассказал психолог.

Хакимов констатировал, что люди — существа социальные, поэтому через взаимодействие и коммуникацию открываются стороны, которые порой могут быть и неожиданными.

«Дружеское общение, романтическая привязанность, любовь и забота к детям и родителям — все это развивает положительные качества, закрепляет их и вскрывает моменты неоднозначности, конфликтности, непонимания. И это тоже точки роста», — отметил специалист.

Он резюмировал, что далеко не всегда у человека самостоятельно получается досконально проанализировать внутренний мир, привычки, способы действия, причины тех или иных поступков.

«На этом пути посредник в виде психолога станет тем человеком, с которым, в комфортном обстановке, где тебя безоценочно принимают и уважают, легче открыться другому и самому себе, лучше и ярче высвечивая собственные достоинства и слабости», — заключил психолог.