Психолог рассказал, почему важно вычислить зависимости у партнера в отношениях

Зависимости — не только химические или поведенческие расстройства, но и целый спектр психологических нарушений, которые могут серьезно повлиять на жизнь человека и его отношения, сообщил РИАМО психолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП) Кирилл Липский.

«Важно заметить признаки зависимости на ранних стадиях знакомства, чтобы избежать попадания в созависимый союз, который может стать крайне деструктивным как для вас, так и для вашего партнера», — сказал Липский.

Он подчеркнул, что наиболее часто встречаются такие виды зависимостей, как алкогольная, наркотическая, игровая, сексуальная, эмоциональная, а также созависимость при зависимости партнера.

По словам специалиста, отношения с человеком, страдающим от зависимости, могут иметь серьезные последствия. Если зависимый не получает лечения, то это может привести к эмоциональному и физическому истощению, тяжелым психологическим травмам, нарушению личных границ и потере чувства собственного достоинства.

«Длительная созависимость приведет к разрушению обоих партнеров, если это не остановить самостоятельно или не подключить профессиональную помощь», — отметил психолог.

Важно не игнорировать признаки зависимости у партнера в начале отношений. Необходимо открыто обсудить эту тему, а при необходимости обратиться за консультацией к специалисту, заключил Липский.