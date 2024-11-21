Психолог рассказал, почему подростки ставят себе психиатрические диагнозы

Сегодняшние подростки без труда присваивают себе такие диагнозы, как посттравматическое стрессовое расстройство, расстройство пищевого поведения, панические атаки, СДВГ и социопатия, опираясь на информацию из интернета и мнения сверстников. Когда родители подтверждают их сомнения, они тем самым способствуют формированию у детей ощущения своей исключительности. Это представляет опасность, поскольку молодые люди могут начать хвастаться своими «особенностями» и оправдывать асоциальное поведение, отметила Челышева.

Она добавила, что подросток может реагировать на общение с окружающими, отворачиваясь и покидая беседу, проявлять агрессию без причин, игнорировать учителей во время урока или вести себя грубо. По мнению психолога, такое поведение часто связано с желанием привлечь внимание родителей.

«Бывает, что родители очень заняты, малыш постоянно остается с няней или бабушкой. Сначала он сигнализирует, что ему не хватает мамы и папы, а, становясь старше, начинает демонстративно их отвергать», — добавила она.

Эмоции подростка находятся в состоянии хаоса: с одной стороны, он стремится проводить время с родителями, с другой — пытается привлечь их внимание, и в то же время считает себя уникальным. Этот комплекс потребностей и желаний формирует более серьезную проблему, которую легче скрыть за маской «трендового» психического расстройства, отметила специалист.

Если ребенок начал вести себя иначе: потерял интерес к прежним увлечениям, перестал получать удовольствие от любимых занятий, у него наблюдаются изменения в пищевых привычках и проявляется апатия, стоит обратиться к специалисту, заключила Челышева.