Психолог рассказал, почему подростки ставят себе психиатрические диагнозы
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Доцент Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, педагог-психолог Юлия Челышева рассказала, что дети, занятые самодиагностикой ментальных расстройств, часто испытывают нехватку внимания со стороны родителей, сообщает Газета.ru.
Сегодняшние подростки без труда присваивают себе такие диагнозы, как посттравматическое стрессовое расстройство, расстройство пищевого поведения, панические атаки, СДВГ и социопатия, опираясь на информацию из интернета и мнения сверстников. Когда родители подтверждают их сомнения, они тем самым способствуют формированию у детей ощущения своей исключительности. Это представляет опасность, поскольку молодые люди могут начать хвастаться своими «особенностями» и оправдывать асоциальное поведение, отметила Челышева.
Она добавила, что подросток может реагировать на общение с окружающими, отворачиваясь и покидая беседу, проявлять агрессию без причин, игнорировать учителей во время урока или вести себя грубо. По мнению психолога, такое поведение часто связано с желанием привлечь внимание родителей.
«Бывает, что родители очень заняты, малыш постоянно остается с няней или бабушкой. Сначала он сигнализирует, что ему не хватает мамы и папы, а, становясь старше, начинает демонстративно их отвергать», — добавила она.
Эмоции подростка находятся в состоянии хаоса: с одной стороны, он стремится проводить время с родителями, с другой — пытается привлечь их внимание, и в то же время считает себя уникальным. Этот комплекс потребностей и желаний формирует более серьезную проблему, которую легче скрыть за маской «трендового» психического расстройства, отметила специалист.
Если ребенок начал вести себя иначе: потерял интерес к прежним увлечениям, перестал получать удовольствие от любимых занятий, у него наблюдаются изменения в пищевых привычках и проявляется апатия, стоит обратиться к специалисту, заключила Челышева.