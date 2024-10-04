Психолог рассказал, как учителям защититься от профессионального выгорания

Если учителя заметили у себя признаки нервного истощения, то правильная тактика — не ждать, что оно само собой рассосется, а начать действовать. Снять напряжение помогут физическая активность, ведение дневника эмоций, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения города Денис Хакимов.

«Никто не может работать нон-стоп — силы и энергия не бесконечный ресурс. Если заметили у себя признаки истощения, то правильная тактика — не ждать, что оно само собой рассосется, а начать действовать. И помните: нет ничего постыдного в том, чтобы попросить помощи», — сказал Хакимов.

Он добавил, что чувства — одна из главных сторон внутреннего благополучия. Долго находиться в негативе невозможно без вреда для здоровья. Поэтому важно экологично, то есть адекватно обстоятельствам и безопасно для других, выражать собственные переживания.

«Снять напряжение помогут физическая активность, ведение дневника эмоций, общение с любимыми людьми. А обращение к психологу будет полезно не только для разрядки накопившегося негатива, понимания причин его возникновения, а также для формирования подходящих методов релаксации», — порекомендовал специалист.

Хакимов отметил, что, с одной стороны, переизбыток общения изматывает. С другой, душевный разговор с близким человеком или лучшим другом, когда есть возможность выговориться, — действие с терапевтическим эффектом. Здесь важно найти баланс.

«Относительно профессиональной среды полезно научиться навыкам эффективного взаимодействия, в том числе с аудиторией. Для этого есть множество курсов повышения квалификации, дополнительное обучение и тренинги, позволяющие развить уверенность в себе, научиться выстраивать диалог с учащимися и разрешать конфликтные ситуации», — рассказал психолог.

Хобби, прогулки и физическая нагрузка

По мнению Хакимова, работа, какая бы она ни была любимая, должна быть лишь одной из сторон жизни. Не стоит забрасывать хобби, следует искать новые интересы, стараться находить компании для обмена информацией вне стен учебного заведения — это позволит завести новые знакомства, прикоснуться к чужому ремеслу, открыть для себя незнакомые области.

«Не забывайте про саморегуляцию и возможности самостоятельно влиять на свое психоэмоциональное состояние. Сюда входят различные дыхательные техники, простая физическая нагрузка, прогулки, чтение художественной литературы, массаж и так далее. Может показаться, что это немного, но такие маленькие действия имеют накопительный эффект и ситуативно помогают снять стресс и напряжение», — разъяснил специалист.

Психолог заключил, что, как и любую проблему, эмоциональное выгорание лучше предупредить и действовать на опережение, чем восстанавливаться после опустошения. Нужно относиться к себе бережно и уважительно, не перегибать палку с нагрузками. Следует правильно расставлять приоритеты.

5 октября будет отмечаться Всемирный день учителей. С 1994 года Россия также отмечает День учителя по всемирному календарю, а раньше этот день приходился на первое воскресенье октября.