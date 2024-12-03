Психолог рассказал, как нельзя общаться с инвалидами

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря.

Общаясь с человеком с ограничениями здоровья, следует избегать снисходительного тона и фраз, выражающих жалость, поскольку это может стать для него источником унижения и стресса, объяснил специалист.

Он посоветовал избегать таких фраз, как «Я вам сочувствую», «Как жаль…» и подобных. Они воспринимаются как недооценка возможностей человека с инвалидностью и даже могут оскорбить его. Поэтому очень важно быть аккуратным и не путать жалость и сочувствие.

«Жалость часто маскируется под заботу, но истинная поддержка начинается с уважения и признания равенства», — отметил психолог.

По его словам, стереотипы лишь усложняют общение и разрушают доверие. Наоборот, при общении с инвалидом очень важно показать, что вы с ним находитесь на равных, а не акцентировать внимание на его ограничениях.

«Прежде всего вы общаетесь с человеком, у которого есть своя жизненная история, переживания, мечты и стремления. Он — полноценная личность. Сфокусируйтесь на его сильных качествах», — посоветовал Дмитрий Крючков.

Также важно проявлять эмпатию и чуткость. Найдите тему для разговора, которая близка и интересна вашему собеседнику. Например, хобби или профессиональные достижения. А искренность и интерес с вашей стороны помогут наладить контакт и создать доверительную атмосферу в разговоре, добавил специалист.

Кроме того, он порекомендовал избегать беседы с инвалидом через третье лицо, например, сиделку или компаньона, а общаться с человеком напрямую. Это демонстрирует уважение и признание равных позиций.