Психолог рассказал, как найти общий язык с окружающими

Общение с людьми происходит постоянно. Чтобы разговоры не превращались в источник стресса, а укрепляли отношения, важно уметь находить общий язык. Специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов рассказал, как научиться правильно выстраивать коммуникацию, сообщает «Вечерняя Москва».

Принять различия

Люди по-разному смотрят на одни и те же вещи — и это нормально. Даже близкие друзья и супруги могут не сходиться во взглядах. Главное — уважать чужую позицию, не навязывая свою. Это снижает напряжение и помогает избежать конфликтов, сказал эксперт.

Развивать коммуникацию

По мнению Хакимова, умение четко и спокойно выражать свои мысли делает общение конструктивным. Оно помогает не только донести свою точку зрения, но и лучше понять собеседника, а заодно и самого себя.

Быть открытым

Особенно важно проявлять принятие и уважение в кругу семьи и друзей. Не критиковать, не обвинять, не говорить с сарказмом — все это формирует пространство доверия и открытости, добавил специалист.

Не додумывать за других

По словам Хакимова, лучше спросить напрямую, чем строить догадки. Простые уточняющие вопросы помогут избежать недопонимания и ненужных обид.

Ценить близких

Даже если возникло разногласие, важно помнить: человек рядом — значим. Иногда не развивать конфликтную ситуацию лучше, чем усугублять ссору. Хорошее отношение обязательно поможет разрешить ситуацию, заключил он.

Обратиться за неотложной психологической помощью можно по номеру 051 с городского телефона или 8 (495) 051 с мобильного — круглосуточно.