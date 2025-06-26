Психолог рассказал, как человеку не перегореть в погоне за успехом

Один из ключевых способов избежать выгорания — регулярно задаваться вопросом, чьи цели человек на самом деле реализует, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов.

«Цель сама по себе — не плохая и не хорошая. Важно понять, зачем она нам. Хочется признания или это подлинная реализация себя? Если разобраться в мотивах не получается, полезно обсудить это с близкими или обратиться к психологу», — сказал Хакимов.

Он отметил, что никто не может заработать всех денег или овладеть всеми навыками. Нужно реалистично смотреть на вещи.

«Упущенные дедлайны — не катастрофа. Зрелая личность должна ощущать свою ценность не только через достижения, но и просто как человек. Необходимо учиться останавливаться. Даже если кажется, что все рухнет без нашего участия — ничего страшного не произойдет. Порой достаточно просто позволить себе тихий вечер дома», — уточнил психолог.

Хакимов напомнил, что раздражение и тревога сигнализируют о несоответствии целей внутренним потребностям. В таких случаях человеку важно задуматься, насколько выбранный путь действительно свой.